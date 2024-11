Ferrari Leclerc | Fantastico poter imparare da Hamilton Mondiale? Saremo i prossimi a vincerlo

Leggi su Sportface.it

Charlesè stato ospite del terzo episodio di “Box Box Box” e, nell’intervista pubblicata sul canale YouTube di Pirelli, ha parlato dell’imminente arrivo di Lewisin: “Saràda lui con la sua stessa monoposto. Ovviamente cercherò di dimostrare anche ciò che sono capace di fare con la stessa macchina. Sono convinto che la prossima squadra a vincere ilsarà la: non dobbiamo far altro che continuare a lavorare“.Oltre al pilota monegasco, ha parlato anche Mohammed Ben Sulayem, presidente della Fia: “Priorità della Formula 1 per il futuro? Sostenibilità e rendere le macchine più emozionanti. Lo sport non è più quello di una volta. Oltre alla velocità sono necessari anche l’intrattenimento, l’emozione e il business“.: “da