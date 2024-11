Liberoquotidiano.it - Elise Stefanik, il clamoroso "vaffa" di Donald Trump all'Onu: chi è questa donna

Quanti, tra i filo-palestinesi americani e di mezzo mondo, speravano che l'elezione dialla Casa Bianca potesse in qualche modo alterare gli equilibri esistenti tra Washington e Gerusalemme in una direzione favorevole ai palestinesi, ha ricevuto uno sberlone quando domenica sera il 47° presidente degli Stati Uniti ha scelto la deputataquale prossima ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu. Certo,ha promesso in campagna elettorale che metterà fine al conflitto in corso in Medio Oriente. Ma ciò non passerà attraverso concessioni politiche e territoriali ai nemici dell'unico Stato democratico esistente in Medio Oriente. O, almeno, così lascia intendere la nomina all'Onu della. La 40enne deputata dello Stato di New York, laureata ad Harvard ed eletta al Congresso nel 2015 e poi ancora nel 2021, è stata tra le figure politiche più in vista in occasione dei disordini e delle occupazioni che hanno interessato centinaia di università americane in conseguenza del conflitto tra Israele e i terroristi di Hamas nella Striscia di Gaza.