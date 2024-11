Panorama.it - Aviazione, cosa può cambiare con Trump?

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

Gli Stati Uniti d’America sono sempre stati riconosciuti nel mondo come la Aviation Nation, la nazione dell’. Certamente per ragioni storiche, ma anche per come ha saputo far crescere il comparto in tutte le sue forme, da quella popolare a quella sportiva, d’affari e naturalmente commerciale e militare. Tuttavia, negli ultimi anni la reputazione degli Usa come leader mondiale del settore aeronautico è stata messa a dura prova, anche se a oggi gli States rimangono una nazione estremamente importante e influente nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di mezzi piccoli e grandi per il trasporto aereo, nella tecnologia aeronautica in genere e nell’aggiornamento delle normative tecniche e di sicurezza. Meno nell’innovazione, con la lotta tra Airbus e Boeing a dimostrarlo.