Atp Finals Torino 2024 | Medvedev vince e convince sconfitto in due set De Minaur

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Prima vittoria alla Inalpi Arena per Daniil, che supera in due set Alex Denell’incontro valevole per il Gruppo Ilie Nastase. Sul veloce indoor di, il tennista russo riscatta il ko al debutto contro Fritz e torna are un match alle ATP, garantendosi ancora delle chance di accesso in semifinale. Servirà comunque un mezzo miracolo perché nel terzo incontro sfiderà Jannik Sinner, ma comunque non tutto è perduto. Lascia inoltre ben sperare la prestazione odierna di, capace di imporsi con autorevolezza e soprattutto di servire molto bene. 6-2 6-4 il punteggio finale, maturato in 1h20? di gioco in cui non c’è stato grande equilibrio.TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALIRISULTATI E CLASSIFICHEMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOCALENDARIO E COPERTURA TVREGOLAMENTO ATPPUNTI PER IL RANKING IN PALIOLE PARTITE E GLI ORARI GIORNO PER GIORNOPROGRAMMA ATPSULLA RAITELECRONISTI RAI E SKYCRONACA – IN AGGIORNAMENTO Atpe conin due set DeSportFace.