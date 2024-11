Oasport.it - Ambesi avvisa: “Attenzione, ho visto un serio rivale per il n.1 di Sinner”

Leggi su Oasport.it

Al termine del primo giro di incontri nella fase a gironi, Jannike Alexander Zverev propongono la loro candidatura come favoriti principali per il titolo alle ATP Finals di Torino. L’azzurro è stato premiato ieri sera per aver chiuso la stagione da numero uno del ranking, mentre il tedesco ha battuto un ottimo Andrey Rublev con una grande prestazione al servizio. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano.Quest’ultimo, a proposito del traguardo raggiunto da, ha dichiarato: “Ci sono tante variabili che possono complicare la carriera di un atleta, sarà quel che sarà. Il suo obiettivo è quello di primeggiare, e quando hai un certo tipo di testa, oltre a delle capacità in campo incontrovertibili, puoi provare a raggiungere determinati obiettivi.