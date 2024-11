Bergamonews.it - A “La Braseria” di Osio Sotto le tre fiamme di “Braciami Ancora”: è la miglior Steak House d’Italia

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

I Due Cippi di Saturnia e ladipremiate come. La Toscana con 9 ristoranti è la regione con più riconoscimenti. Nella Top 50 anche Ischia e Panarea. Presenti anche locali a Roma, Firenze, Milano, Napoli, Torino e Bologna., il network di riferimento per gli amanti della carne con oltre un milione di follower sui social, pubblica la classifica dellei 50italiane. Sette di queste sono in Lombardia che si conferma tra le regioni con il maggior numero di ristoranti con menù dedicati alla carne premiati. E uno tra ii in assoluto è in provincia di Bergamo.È l’ennesima dimostrazione di come in questa regione la cultura della carne sia consolidata e radicata.Frutto di un’attenta selezione, questa classifica esalta un particolare settore dell’eccellenza gastronomica italiana, riconoscendo i locali che si distinguono per qualità, innovazione e competenza nel proporre menù dedicati alla carne.