Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2024 ore 07 | 30

DELL’11 NOVEMBREORE 07.20 SARA SPANOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE DOVE SONO COINVOLTI 2 VEICOLI SULL’A1NAPOLI TRA IL BIVIO DIRAMAZIONENORD E GUIIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI. AL MOMENTO NON CI SONO DIAGI ALLA CIRCONE CMQ PRESTARE ATTENZIONECI SPOSSTIAMO SU RACCORDO ANULAREAUTO IN CODA IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIAMENTRE IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA PRENESTINA E L’A24TERAMOSUL TRATTO URBANO DI QUEST’ULTIMA CODE TRA LA PALMIRO TOGLIATTI E LA TAMGENZIALE VERSO IL CENTROTRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA ASU VIA FLAMINIA TRA COLLE DELLE ROSE E MALBORGHETTOE SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANAINFINE RICORDIAMO LA MODIFICA ALLA VIABILITA SULLA VIA DEL MARE E SULLA VIA OSTIENSE PER LAVORI DI ISPEZIONE AL KM 13.