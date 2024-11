.com - Trump esclude Pompeo e Haley, vuole solo ‘fedelissimi’ nella sua squadra

(Adnkronos) – Nel governo diche sta costruendo Donaldnon figureranno l’ex segretario di Stato Mikee l’ex ambasciatrice delle Nazioni Unite Nikki, che potrebbero aver pagato alcuni diverbi passati con il neoeletto presidente. In un post pubblicato sul social network Truth, è lo stesso tycoon ad annunciare l’esclusione dei due repubblicani: “Ho apprezzato molto lavorare con loro in precedenza e vorrei ringraziarli per il loro servizio al nostro Paese”. Ma la decisione dirivela quella che sarà la parola d’ordine nel processo di selezione della prossimadi governo: lealtà.ha corso contronelle primarie repubblicane e non l’ha accompagnatocampagna presidenziale., ex segretario di Stato, aveva condannato l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, attirandosi le antipatie del popolo ‘Maga’, che da allora lo vede come un rappresentante dell’establishment.