Tenta la fuga e investe agente della Polizia locale a Napoli

– Nelle prime ore del mattino, un uomo di 31 anni, di origine straniera, è stato arrestato in flagranza di reato dalladiin Piazza Dante. L’uomo, identificato come A.W., circolava a bordo di un motociclo senza indossare il casco protettivo quando gli agenti hannoto di fermarlo per un controllo stradale.Lae l’investimento dell’Alla vistapattuglia, il 31enne ha accelerato improvvisamente neltivo di sottrarsi al controllo,ndo uno degli agenti operanti. Il poliziotto ha riportato lesioni giudicate guaribili in quattro giorni.Dopo aver perso il controllo del mezzo, l’uomo hato nuovamente di fuggire a piedi, opponendo una violenta resistenza e colpendo fisicamente gli agenti neltivo di evitare l’arresto. Grazie all’intervento tempestivosquadra, è stato immobilizzato e condotto presso gli uffici competenti.