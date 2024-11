Spari contro l’aereo diretto ad Haiti volo costretto a un atterraggio di emergenza | ferito un assistente di volo

Leggi l'articolo completo su Open.online

Un aereo della Spirit Airlines è stato colpito mentre era insulla capitale di, Port-au-Prince, dove sarebbe dovuto atterrare. E invece il personale di bordo è statoa una manovra diper dirottare su Santiago, in Repubblica Dominicana. Per ora le autorità non sono nette sulle cause dei danni al. «Un’ispezione ha rivelato prove di danni alcompatibili con colpi di arma da fuoco», ha annunciato la compagnia aerea statunitense. Secondo le prime informazioni si sarebbe quindi trattato di, che avrebbero anche, in maniera lieve, uno degli assistenti di, poi sottoposto alle cure mediche. Il mezzo è stato messo fuori servizio, in attesa delle verifiche strutturali, e i servizi Spirit per Port-au-Prince e Cap-en sono stati sospesi.