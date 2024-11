Gaeta.it - Ritirato un lotto di formaggio a latte crudo per rischio Escherichia coli: cosa sapere

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il Ministero della Salute ha recentemente avviato un richiamo di undiprodotto dalla Colosio Formaggi SRL, a causa della possibile contaminazione da. La segnalazione, diffusa il 9 novembre, ha messo in allerta i consumatori sulassociato a questo alimento. È fondamentale conoscere i dettagli del richiamo e le precauzioni da adottare in caso si sia acquistato il prodotto interessato.Dettagli sulIl richiamo riguarda specificamente ilnumero 1741024, identificato dal marchio di conformità IT 03 562 CE. I formaggi coinvolti in questa operazione di richiamo sono venduti interi, in forme da circa 1,5 chilogrammi. Il Ministero della Salute ha riportato che la contaminazione è stata rilevata in seguito a controlli effettuati dalla stessa azienda produttrice, la quale ha prontamente chiesto il ritiro del prodotto dal mercato.