Regionali Ugolini in tour | Lavoriamo per il futuro Abbiamo bisogno di libertà

Sicurezza, lotta al dissesto idrogelogico, politiche familiari per il ceto medio. Giovani e bambini al centro. Questi i temi chiave che Elena, candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra, ha portato ieri mattina in piazza Prampolini, nella sua tappa reggiana al fianco dell’avvocato Giovanni Tarquini, candidato al Consiglio regionale, nell’ambito della campagna elettorale che sta per concludersi. Tra qualche giorno si vota (la chiamata alle urne è per domenica 17 e lunedì 18) e lachiama tutti a raccolta: "Speriamo che i cittadini decidano di andare a votare e che esprimano un voto che dia un’alternativa al governo che c’è sempre stato in regione e anche in questo comune – le sue parole al Carlino –. Noididi sussidiarietà, di politiche familiari anche per il ceto medio, quel ceto medio che sta soffrendo quando nasce un figlio, quando c’è una persona con disabilità o un genitore anziano.