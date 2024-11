Inter-news.it - Politano: «Atalanta e Inter più avanti. Contenti di questa partita»

Matteo, attaccante del Napoli, ha parlato a La Domenica Sportiva dopo il pareggio contro l’a San Siro.– Al termine dellatrae Napoli, negli studi di Rai Sport, èvenuto un ex della, Matteo. L’attaccante del Napoli ha risposto così nel post: «Primi alla sosta? È un Napoli che sta crescendo, era importante reagire dopo la sconfitta di domenica. Torniamo a Napoli con una vittoria e un pareggio da Milano, siamodifatta contro l’. Neres? Un grandissimo giocatore, mi ha spronato tantissimo per cercare di guadagnarmi il posto e tenermelo stretto. Il sacrificio è alla base di tutto, puoi avere giocatori fenomenali ma nel calcio di adesso senza sacrificio non si va. I risultati si stanno vedendo.