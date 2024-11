Ilfattoquotidiano.it - Padova, il preside del liceo di Giulia Cecchettin nega il minuto di “rumore” in ricordo della 22enne e chiede silenzio. Gli studenti protestano

Avevano chiesto di poter fare “undi” per ricordarea un anno dal suo femminicidio e protestare contro la violenza di genere, ma ilha bocciato l’iniziativa e imposto “il”. E’ successo alclassico Tito Livio di, la scuola in cui studio lauccisa un anno fa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Nonostante la scelta di faresia stata invocata fin dall’inizio anche dalla sorellagiovane e sia diventato un simbolopresa di coscienza del problema nelle piazze, il dirigente si è opposto con una circolare e ha chiesto invece di “accendere una candela a casa” e di inviare la fotografia al sitoscuola. Una proposta contestata dalle associazioni studentesche che hanno annunciato si faranno sentire e non accetteranno la decisione del