Non toccatevi il viso Scontrini e ricevute dopo averli maneggiati l’allarme dell’esperta

“Attenti, nonile gli occhiaver maneggiato uno scontrino o una ricevuta , non sapete a quali rischi potreste esporvi”. Parola di medico. Questo l’avvertimento lanciato via social dall’esperta, che in un video molto dettagliato spiega perché questo gesto possa risultare tanto pericoloso. Il post ha ottenuto decine di migliaia di visualizzazioni e i commenti sorpresi di centinaia di persone ignare finora di questi possibili pericoli.La dottoressa Tania Elliott raccomanda a tutti di prestare attenzioneogni acquisto, che si tratti di fare la spesa al supermercato, comprare un regalo, acquistare capi d’abbigliamento o dei farmaci. Il rischio, infatti, non dipende dal tipo di merce che si acquista ma dai prodotti chimici utilizzati per stampare lefiscali, contenenti sostanze “tossiche per il nostro corpo”.