Game-experience.it - Marvel Rivals, alcuni dipendenti di NetEase sono stati accusati di riciclaggio di denaro, secondo dei report

Leggi l'articolo completo su Game-experience.it

Nei giorni scorsi 9diarrecon l’accusa didie corruzione, stando a quanto ripotato da alcune agenzie cinese proprio in queste ore.Grazie a DualShockers scopriamo che i 9 arresti di cui sopraeffettuati la scorsa settimana dalla polizia cinese, con questi sviluppatoridi aver riciclato ben 139 milioni di dollari. Pare inoltre che questifacessero parte dei dipartimenti marketing di, nota società cinese salita alla ribalta negli ultimi anni grazie a titoli di successo come Once Human,e l’imminente Destiny: Rising.Yicai Global e Leiphone, il direttore generale del marketing Xiang Lang è stato implicato nel piano didi, coinvolgendo diversi subordinati che ovviamentefiniti sotto inchiesta per aver acquistato del traffico così da promuovere i prodottisulle piattaforme dei social media.