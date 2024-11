Oasport.it - LIVE Alcaraz-Ruud, ATP Finals 2024 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-BOPANNA/EBDEN DALLE 18.00LADI ZVEREV-RUBLEV DALLE 20.3013.49 Ancheè reduce da un periodo poco favorevole. Dopo il successo nell’ATP 500 di Pechino, in cui ha sconfitto in finale Jannik Sinner, lo spagnolo ha raccolto diverse sconfitte a sorpresa uscendo anzitempo dai Master 1000 di Shanghai e Parigi Bercy.13.46è autore di un finale di stagione tutt’altro che positivo. Negli ultimi due mesi il norvegese vanta un bilancio di 2-8: gli unici successi sono arrivati contro Jaime Faria (Coppa Davis) e Lorenzo Sonego (ATP 250 Stoccolma).13.43 Debutto apparentemente morbido per il pluricampione Slam: sulla carta la superficie di questo torneo, il cemento indoor, è più favorevole all’iberico che al norvegese.