Latina spacca la finestra di casa per entrare e tentare di aggredire la madre | arrestato

, 11 novembre 2024 –i vetri dellaper cercare diin. Abitazione dalla quale aveva il provvedimento di allontanamento, violato perdila. E’ successo adove la Polizia di Stato, nella giornata di sabato 9 novembre ha tratto in arresto un uomo, classe 1996, responsabile della violazione dei provvedimenti di allontanamento dallafamiliare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nonché di danneggiamento aggravato.In particolare sabato mattina, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, impegnati nel dispositivo di controllo straordinario del Territorio ad Alto impatto, sono intervenuti su segnalazione della sala operativa in ausilio ad una donna, che aveva allertato le forze dell’ordine in quanto vittima di un tentativo di aggressione da parte del figlio.