Ilfattoquotidiano.it - I Linkin Park “resuscitano” dopo sette anni: “From Zero” è una sintesi perfetta tra il passato glorioso e un futuro da costruire. La voce della chiacchierata Emily Armstrong convince

Non era assolutamente facile la prova. Adalla morte suicida del frontman Chester Bennington, isono tornati in pista più in forma che mai con il nuovo album “”, in uscita il 15 novembre. Quando c’è stato l’annuncio sono scoppiate le polemiche attorno proprio attorno al coinvolgimentonew entry, in primis i presunti legami dicon la Chiesa di Scientology e sul suosostegno allo stupratore pluricondannato Danny Masterson. Furioso anche il figlio dell’ex vocalist, Chester Bennington: “Ihanno cancellato la vita di mio padre con la loro amica, sapendo la sua storia in Scientology”. Le accuse sono stare respinte dalla diretta interessata.La parola ora passa alla musica. Ascoltando i dieci brani inediti (oltre all’Intro) non c’è affatto – per fortuna – l’effetto nostalgia degli2000.