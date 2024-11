Quotidiano.net - Dopo 90 anni di attività. Sace si lancia in nuove sfide

RICERCA, innovazione, un certo umanesimo e spirito d’iniziativa. La ’quadriga imperiale’ con cui, leader nella produzione di interruttori e quadri di bassa e media tensione che oggi fa parte del colosso Abb, è riuscita a conquistare i mercati del mondo. Oggi,90di, è pronta arsi in, a partire dalla transizione energetica e dalla sostenibilità. "Il segreto per rimanere a lungo sul mercato è stato certamente l’innovazione di prodotto e di processo ma anche la centralità che si attribuisce alla persona. L’ambiente di lavoro, pur essendo internazionale, è davvero inclusivo. I lavoratori son fieri di fare parte del gruppo Abb e questo benessere aziendale si traduce in risultati" dice Massimiliano Callioni (nella foto in alto), responsabile della divisione Distribution Solutions di Abb.