Donne imprenditrici: "Molti Cda ancora a impronta maschile"

Firenze, 11 novembre 2024 – Lenei consigli di amministrazione delle aziende?non ci siamo, sono troppo poche. È in sintesi il commento di Aidda, l’associazionedirigenti d’azienda, a margine degli ultimi dati diffusi da Manageritalia e stilati da Modefinance, società del gruppo Teamsystem. Secondo la presidente Antonella Giachetti “lenei cda delle aziende italiane sono sempre troppo poche: appena il 20% nelle società di capitali, mentre nel 67% dei Cda non ci sono proprio. Il modello di sistema economico è sociale lasciala dimensione della cura sulle spalle femminili: servono misure urgenti per modificare questo stato di cose”. Considerando tutti i componenti dei Cda, secondo lo studio lepesano a livello nazionale in media il 20,2%, toccando il massimo 22,6% in Sardegna e il minimo 16,4% in Trentino-Alto Adige.