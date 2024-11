Distretti balzo nelle esportazioni dell’Oreficeria di Arezzo +1358%

Lanazione.it - Distretti, balzo nelle esportazioni dell’Oreficeria di Arezzo (+135,8%)

, 11 novembre 2024 – Itradizionali e i poli tecnologici della Toscana si confermano trainanti per l’economia regionale registrando, nei primi sei mesi dell’anno, una crescita delledel +21,8% rispetto al primo semestre 2023, pari a 3,4 miliardi di euro. Questi risultati si differenziano nettamente dalla media nazionale che, invece, si è attestata a +3,9%. Come emerge dal Monitor deidella Toscana, elaborato dal Research Department di Intesa Sanpaolo, buona parte della crescita è legata principalmente alregistratodel distrettodi(+135,8%) e dal Polo farmaceutico toscano (+45,2%) che rappresentano le prime due realtà toscane pernel 2024 con un peso di circa il 46%. Registrano invece un calo idella Pelletteria e calzature di Firenze (-21,8%) e l’Abbigliamento di Empoli (-4,1%) per effetto del peggioramento delle condizioni di domanda e del calo dei consumi che ha penalizzato l’intero sistema moda.