Gaeta.it - Cosenza: divieto di avvicinamento per un trentenne accusato di stalking nei confronti dell’ex

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Polizia di Stato ha recentemente emesso una misura didie di dimora aper undineidella sua ex fidanzata. Questa decisione è stata presa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito di indagini condotte dalla Squadra mobile, scaturite da una denuncia della donna. Il caso solleva interrogativi sull’evoluzione delle relazioni affettive e sul riconoscimento di comportamenti persecutori, temi di crescente rilevanza nella società attuale.Le dinamiche di una relazione tormentataLe relazioni sentimentali possono, in alcuni casi, trasformarsi in situazioni complesse e problematiche. Nel caso di questo, tutto è iniziato quando l’ex fidanzata ha deciso di interrompere il loro legame nel mese di ottobre.