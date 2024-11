Cultweb.it - Cos’è la fiamma gemella e come riconoscerla

L’11.11, ovvero 11 novembre, non si celebra solo la Giornata Mondiale dei Single, ma secondo gli studiosi olistici la data rappresenta un portale per le fiamme gemelle. Cosa o chi è le? È quella persona con la quale tentiamo di ricongiungerci, durante tutta la nostra vita, perché in qualche modo è stata originata dalla stessa anima. La, dunque, non è solo qualcuno che è a noi affine (può essere la classica anima), ma è la persona che permette la nostra evoluzione. Per riunire due fiamme gemelle c’è bisogno che ogni anima guarisca le proprie ferite e le comprenda. Solo a quel punto, dopo una necessaria separazione, le fiamme si ritrovano. La, insomma, fa già parte di noi, senza che noi ce ne accorgiamo. E a essa tendiamo.Due cuori intrecciati (fonte: FreePik)riconoscere la propria?Con lei ci sentiamo immediatamente a casa, al sicuro.