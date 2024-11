Sport.quotidiano.net - Cazzadore nel recupero salva il Sant’Agostino

Sampierana 2 S. Agostino 2 SAMPIERANA: Foiera, Quercioli, Ponticelli, Conficoni (20’ st Quaranta), Narducci, Pungelli, Sylla, Petrini, Chiarini (35’ st Lanzi), Pippi (35’ st Braccini D.), Braccini S. (47’ st Facciani). A disposizione: De Gori, Castagnoli, Batani. All.: Barontini. S. AGOSTINO: Costantino, Anostini, Roda, Lupusor, Di Bari, Fiorini, Frignani (25’ st Rizzo), Iazzetta,, Vanzini, Sarti (30’ st Pellielo). A disposizione: Piazzi, Ceneri, Skabar, Maietti, Pinca, Franchi, Gjoni. All. Ricci Arbitro: Manassero di Piacenza. Reti: 31’ pt Chiarini (Sa), 5’ st Vanzini (S.), 24’ st Braccini S. (Sa), 50’ st(S.). Note: ammoniti: Narducci (Sa), Braccini S. (Sa), Frignani (S.), Iazzetta (S.),(S.). TERMINA 2-2 tra Sampierana e, con i ramarri, guidati da mister Ricci, che agguantano il pari in pieno