Calendario Coppa del Mondo sci alpino Levi 2024 | orari programma tv streaming

Ritorna ladeldi scie lo farà questo weekend con un doppio appuntamento sulle nevi diin Finlandia. Si corre sabato uno slalom femminile, mentre domenica sempre una gara tra i rapid gates ma al maschile.Tra le donne i favori del pronostico per la vittoria finale sono tutti per Mikaela Shiffrin, che vuole riscattare sicuramente il quinto posto dell’esordio stagionale a Soelden, dopo che aveva chiuso la prima manche in testa. Non ci sarà la grande rivale Petra Vlhova, che userà questo mese di novembre per continuare ad allenarsi dopo l’operazione al ginocchio. Forse la slovacca rientrerà solo a Killington, lasciando dunque campo aperto all’americana, che può già prendere il largo nella classifica di specialità.Al maschile c’è invece grandissima attesa per una gara che promette grandissimo spettacolo.