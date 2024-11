Tennis Paolini | E’ stato un anno pazzesco per me Sinner? Un esempio per tutti

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Torino, 10 novembre 2024 – “Come Jannik ce ne sono veramente pochi. Insieme al mio allenatore cerchiamo sempre di guardarlo, è unper”.C’è anche la campionessa olimpica in doppio e quarta al mondo in WTA Jasminea Torino. L’Azzurra farà il tifo per Jannikagli ATP Finals, iniziati oggi all’Inalpi Arena. Questa seragiocherà con De Minaur per l’esordio in competizione.dice, come riporta l’Ansa: “Jannik èun po’ più veloce di me a raggiungere questi livelli”, sorride.Prova poi a dare un pronostico per almeno la semifinale del torneo. Dichiara, come prosegue l’Ansa: “..un nome lo speriamo, Jannik, poi Zverev, dopo oggi Fritz e spero Alcaraz. Sarebbero semifinali pazzesche, avere Jannik e Carlos in semifinale sarebbe bellissimo per il