Rimini-Torres oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Ecco tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Romeo Neri valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di. La formazione romagnola, dopo la sconfitta subita nello scorso turno contro il Gubbio, vuole immediatamente rialzare la testa per difendere l’attuale piazzamento che varrebbe la qualificazione ai playoff., come seguire il matchLa compagine sarda, dal suo canto, sta disputando una grande stagione e arriva da quattro vittorie nelle ultime cinque partite: l’obiettivo è vincere per scavalcare il Pescara capolista in vetta alla classifica e continuare a sognare la promozione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 novembre alle ore 12:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 251.