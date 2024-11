Dilei.it - Re Carlo, al Remembrance Sunday senza Camilla, la conferma da Palazzo

Si tratta di un fine settimana molto importante per la Famiglia Reale Inglese, visto che avranno luogo gli eventi di commemorazione dei tanti caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Le cerimonie culmineranno nel, giorno 10 novembre 2024, a cui prenderà parte, ovviamente, ReIII, mentre sarà assente la consorte, come annunciato da un portavoce della Corona.La prima donna d’Inghilterra ha dovuto rinunciare all’importante impegno pubblico in seguito a un’infezione al torace, ma sarà sostituita egregiamente da Kate Middleton, che è tornata, per la prima volta, agli impegni pubblici di maggiore rilievo, dopo la fine della terapia contro il cancro, a cui si è dovuta sottoporre.Re, l’annuncio dasuReIII ha combattuto una grande battaglia, nel corso dell’ultimo anno, vista la diagnosi ricevuta all’inizio dell’anno.