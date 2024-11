Movieplayer.it - Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Andra Day interpreterà Athena nella seconda stagione dello show

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Il castdie gli deisi arricchiscea star di Gli Stati Uniti contro Billie Holiday,Day.Day si unisce al castdie gli deinel ruolo di. Atena, la dea grecaa saggezza, è uno dei personaggi più importantinei libri di Rick Riordan, essendo la madre di Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries), amica intima di(Walker Scobell) e collega semidio. Day ha debuttato come attrice nel film biografico di Lee Daniels del 2021 Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, in cui ha interpretato il ruolo principale. Il film le è valso un Golden Globe come migliore attrice drammatica e un Grammy per .