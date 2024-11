Liberoquotidiano.it - "Noi non siamo carne da macello. Ecco cosa dicono Landini e Schlein": la polizia insorge

Dopo gli scontri di Bologna e l'assalto da parte degli antagonisti contro la, il Sap prende parola e chiede una netta condanna di quanto accaduto da parte di tutte le forze politiche dato che la sinistra è rimasta in silenzio: "Sabato 9 novembre a Bologna, in occasione della manifestazione organizzata dai gruppi antagonisti, si sono verificati violenti scontri con le forze dell'ordine messi in atto in modo preordinato da persone con evidente indole criminale. Non si tratta di manifestanti, ma di criminali professionisti del disordine. Bastoni, mazze, fumogeni e bombe carta gli strumenti utilizzati. Il corteo è stata solo l'occasione per creare disordini e le cariche alle forze dell'ordine sono state dolose e preordinate. Le immagini sono inequivocabili e, questa volta, nessuno potrà strumentalizzare l'operato delle forze dell'ordine.