Liberoquotidiano.it - Nina Zilli: "Sono felice, ho tutto quello che voglio. Ritiro da 'Ballando'? Rientreremo in gara con il coltello tra i denti..."

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

si racconta a 'Da noi. a ruota libera'. Intervistata da Francesca Fialdini, la cantante ha parlato del suo momento personale, del suo nuovo singolo e dell'esperienza a 'con le Stelle' al fianco di Pasquale La Rocca.ha aperto la puntata con un'esibizione sulle note di 'Questa felicità' e ha parlato dell'ispirazione dietro a questo nuovo progetto: "Questa felicità? Arriva come un pugno d'amore, che stravolge- ha spiegato -. Quando arriva, nel bene e nel male, cancellache c'era prima, occupalo spazio". Il riferimento è alla nascita della figlia Blue: "Oggi hoche. Ormai viviamo in una società doveè velocissimo e ci dimentichiamo delle cose esistenziali della vita", aggiunge. In studio, accanto a, anche Pasquale La Rocca.