Superguidatv.it - La Rosa della Vendetta, anticipazioni puntata di stasera, 10 novembre, su Canale 5: tragico addio di Gülcemal

Cosa accadrà nei tre episodisoap turca La), in onda– domenica 10– su5? La serie tv con Murat Unalmis ci regalerà tanti colpi di scena, nella diciassettesimache prenderà il via alle 21:31 e ci terrà compagnia fino alle 23:50 circa.La, cosa accadrà nella primadi?La rivelazione di Gara finirà per sconvolgere profondamente. L’uomo scoprirà così che il suo nome è in realtà Firuze e che è la madre di Deva. La sua reazione sarà immediata: prima le offrirà del denaro e subito dopo la caccerà da casa.Firuze non avrà un posto dove andare e cercherà riparo a casafiglia. Deva però la respingerà. A quel punto – decisa a riconquistare l’affetto perduto – Firuze si apposterà fuori dalla casa di Ibrahim, sperando nel perdonofiglia.