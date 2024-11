.com - I Friedkin non hanno ancora deciso: la Roma resta in attesa di Ceo e nuovo allenatore

(Adnkronos) –Dan e Ryannon. O, meglio, nontrovato la soluzione che possa assicurare una svolta alla, sia sul piano societario, con la nomina delCeo e di un responsabile dell’area tecnica, sia sul piano del campo, con la scelta delche dovrà sostituire Ivan Juric, a meno di ripensamenti sempre possibili. Ad aggiungere confusione alla confusione, le notizie che arrivano sul viaggio programmato aper questo weekend. La prenotazione degli slot per l’atterraggio a Ciampino di tre aerei della flotta del Gruppo, e soprattutto la successiva cancellazione, sono segnali che possono essere letti in diverse direzioni. La più probabile, stando a quanto l’Adnkronos è in grado di ricostruire, è che i contatti in corso non abbianoportato a una fumata bianca, e che la presenza adei proprietari americani sia rimandata all’inizio della prossima settimana.