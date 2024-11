Iltempo.it - Cgil quanto ci costi. Scoppia il caso della Sprecopoli Landini

Doppio conteggio delle pratiche, riutilizzo dei nominativi negli anni successivi, il tutto per incassare più soldi pubblici. A ciò si aggiungono procedure errate e sedi non a norma, che aggravano ulteriormente la situazione. Un sistema a dir poco opaco, quello dei patronati all'estero. Enti nati per assistere i nostri connazionali nelle pratiche burocratiche (domanda di pensione, puntamento per il passaporto, certificato di esistenza in vita) ma che mostrano come il loro scopo sociale sia spesso compromesso da procedimenti poco trasparenti e, in alcuni casi, da un vero e proprio uso distorto dei fondi pubblici. Per non parlare di alcuni patronati che sono diventati una macchina da profitto. Ad accendere i riflettori su questo sottobosco è la trasmissione di Massimo Giletti, "Lo stato delle cose", in onda domani alle 21.