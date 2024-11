Atp Finals Torino 2024 Sinner | Mi sono preparato bene contro Fritz sarà dura

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Ovviamente è bello che il circuito Atp finisca qui. Non c’è posto più bello per me. Quest’anno non ho giocato a Roma e mi è dispiaciuto molto. Nel 2023arrivato in finale qui alle, vediamo come va quest’anno. Poi a ruota cila Coppa Davis”. Così Janniksubito dopo la vittoria per 6-3 6-4Alex De Minaur nel primo match delle Atpdi. Tra due giorni l’altoatesino affronterà Taylor, vincenteDaniil Medvedev: “Non ho giocato Parigi-Bercy, è vero, maarrivato qui ain anticipo e miben. Ora mi tocca un giorno di riposo. Poi: oggi ha giocato un gran match”. Atp: “Mi” SportFace.