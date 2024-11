Dailymilan.it - PROBABILE FORMAZIONE Cagliari-Milan, Gazzetta: da Camarda a Chukwueze. Le scelte di Fonseca

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

Ecco ladelper la sfida contro il: ci sonodal 1?: e le altredi?L’ultimo atto di campionato prima di una nuova sosta per le nazionali vede ildi Pauloimpegnato sul campo delper quella che sarà la dodicesima giornata di Serie A. I rossoneri arrivano alla sfida con il morale altissimo, dopo la grande vittoria conquistata sul campo del Real Madrid in Champions League.L’errore da non commettere, però, è quello di arrivare alla sfida con troppa sufficienza, facendosi trascinare nel gioco dei sardi e non riuscendo poi a esprimere il proprio calcio. Secondo quanto riportato dalladello Sport, il tecnico portoghese si affiderà nuovamente al 4-2-3-1, con una novità particolare: la presenza dal primo minuto di Francesco