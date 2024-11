Omicidio Angelo Vassallo, oggi l'interrogatorio del colonnello Cagnazzo

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Primo round di interrogatori per l’del ‘sindaco pescatore’. Si terrà, 9 novembre, a mezzogiorno dinanzi al gip del tribunale di Salerno quello delFabio, raggiunto giovedì da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere perché accusato di aver partecipato alla pianificazione dell’, il 5 settembre 2010 con nove colpi di pistola calibro 9, e del successivo depistaggio delle indagini. Con lui sono finiti in manette – a chiusura di indagini condotte dai carabinieri del Ros di Roma coordinati dalla Direzione distrettuale Antimafia di Salerno – l’altro carabinieri Lazzaro Cioffi (già detenuto per altro), l’imprenditore di Scafati Giuseppe Cipriano e l’ex boss con un passato da collaboratore di giustizia Romolo Ridosso.