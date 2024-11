Mistermovie.it - Mister Movie | Le prime reazioni a Nosferatu lo definiscono un remake perfetto

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Lealdidi Robert Eggers, in uscita il prossimo dicembre, sono estremamente positive e promettono un’esperienza cinematografica indimenticabile. Il film, che arriverà nelle sale statunitensi il 25 dicembre 2024 grazie a Focus Features, è una rivisitazione del classico tedesco del 1922 diretto da FW Murnau, che a sua volta si ispira al celebre romanzo Dracula di Bram Stoker.Un Nuovo Capitolo del Cinema Horror con Robert EggersRobert Eggers, già conosciuto per i suoi successi con The Witch e The Lighthouse, porta sul grande schermo una versione rinnovata e inquietante della storia del conte Orlok, interpretato da Bill Skarsgård. Al fianco di Skarsgård, troviamo un cast stellare che include Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney e Willem Dafoe.