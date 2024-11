Thesocialpost.it - Miel Dekien, giovane promessa del ciclismo, muore a 18 anni in un tragico incidente stradale

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Una notizia devastante ha colpito il mondo deltalento belga, è morto in una soli 18. Nonostante il destino abbia voluto che la sua vita finisse non durante una gara, ma come passeggero in un’automobile, la sua scomparsa lascia un vuoto immenso tra appassionati e professionisti delle due ruote. L’, avvenuto a Diksmuide, ha coinvolto un’altravittima, un coetaneo che viaggiava con.Leggi anche: Imane Khelif, Marco Rizzo diffonde falsa foto: “Pugile uomo contro le donne”. La furia dei socialIl sogno spezzato di una, reduce da una stagione promettente culminata nel quarto posto al GP Bob Jungels con il team Air College Oostende, era noto per la sua versatilità tra ciclocross esu strada.