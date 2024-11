Movieplayer.it - James Gunn smentisce le voci sulla nuova serie incentrata sul Joker

dei DC Studios ha risposto alle recenti indiscrezioni secondo cui Matt Reeves starebbe sviluppando unatelevisivasul, che si ricollegherebbe direttamente agli eventi di The Batman 3. All'inizio di questa settimana si è diffusa la notizia che il regista Matt Reeves starebbe sviluppando unatelevisivasuldi Barry Keoghan, per colmare il divario tra The Batman 2 e The Batman 3. Sviluppata presumibilmentefalsariga di The Penguin, ilporterebbe direttamente al trequel, in cui il Clown Principe del Crimine diventa il principale nemico del Crociato incappucciato. I fan si sono entusiasmati, ma il co-CEO dei DC Studiosha ora sfatato la voce e screditato tutti, da World of Reel a Slash Film e Jeff Sneider, dopo che tutti hanno affermato .