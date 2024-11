Iodonna.it - Il brand presenta un guardaroba sofisticato dall'eleganza sussurrata, glamour senza eccessi. Tra ispirazioni anni Settanta, dettagli brillanti e stampe rivisitate

Interno giorno. Una donna, fasciata in abiti sofisticati ma discreti, è l’epitome del quiet luxury contemporaneo, con un toccoNovanta. È questa l’immagine, folgorante e irresistibile, da cui prende il via l’ultima collezione delLes Filles d’Eva, fondato e diretto da Matteo Manzini. La proposta dedicata alla Fall-Winter 2024/25 si ispira, infatti, aldi una donna dell’upper class votata all’autenticità più profonda, slegata da mode passeggere. Il suo è un immaginario romantico e rock, sinonimo di un’e priva di, eppure impossibile da non notare. Così silenziosamente opulenta. La collezione FW24/25 firmata Les Filles d'Eva guarda le foto Sulle orme di Romy e MillaLa nuova collezione di Les Filles d’Eva vive di contrasti, rimanendo felicemente in bilico tra categorie estetiche all’apparenza antitetiche.