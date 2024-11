Lanazione.it - I primi cento anni della Madonnina del Grappa

Firenze, 9 novembre 2024 – “Abbiamo bisogno di riconoscere le radici buonenostra cultura, del nostro tessuto sociale enostra esperienza cristiana per alimentare un surplus di creatività e di coraggio necessari per vivere il nostro tempo”. Lo ha detto monsignor Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze, alla cerimonia di apertura per le celebrazioni del centenario dell'OperaDivina Provvidenzadelfondata nel 1924 da don Giulio Facibeni (1884-1958), tra le figure di rilievo del cattolicesimo del '900 per la sua innovativa e poi duratura azione di solidarietà. “Don Facibeni ci indica il cuore di quella trasformazione missionaria a cui papa Francesco chiama tutta la chiesa in tutte le sue comunità e strutture”: ha proseguito Gambelli, ricordando la cittadinanza onoraria conferitagli nel 1951.