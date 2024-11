Dilei.it - Grande Fratello, torna la doppia puntata. Signorini pronto per la sfida più difficile

Cambia ancora la programmazione del2024. Come ogni anno il reality show, che va avanti per svariati mesi, deve fare i conti con diversi spostamenti e cambiamenti, a seconda delle esigenze di Mediaset in palinsesto. Dopo aver perso ladel lunedì per fare spazio a La Talpa di Diletta Leotta, il programma guidato da Alfonsoriacquisterà nelle prossime settimane il doppio appuntamento settimanale. Ma lasi preannuncia tutt’altro che semplice.2024, a novembreil doppio appuntamento settimanaleDopo aver cancellato lalo scorso ottobre in seguito ai risultati poco soddisfacenti, Mediaset ha deciso di radre nuovamente l’appuntamento con il. Dal 18 novembre il programma andrà in onda con due puntate alla settimana: ogni martedì e sabato sera, fino a nuovo ordine.