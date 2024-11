Sport.quotidiano.net - Gli avversari. "Abbiamo l’obbligo di fare bene»

La Sampdoria che arriva alla Cetilar Arena è una squadra ferita dopo la sconfitta contro il Brescia. Andrea Sottil, allenatore blucerchiato, ha voluto alzare però l’asticella in vista della sfida contro il Pisa: "Siamo la Sampdoria:diuna grande prestazione. In Serie B nulla è scontato, siamo pronti per sfidare i primi in classifica". Sottil si è quindi concentrato sugli: "Il Pisa è una squadra pratica e ben strutturata per la categoria. Il lavoro di Inzaghi è evidente, e le individualità della squadra sono ottime. Ma noi siamo preparati: non dobbiamo guardare il divario in classifica. Le partite contro Pisa e Palermo saranno decisive per capire quale campionatomo". L’allenatore si è lasciato andare quindi a una prestazione degna de "La Grande Bellezza" di Sorrentino: "Non dobbiamo solo partecipare alla Serie B, dobbiamo essere protagonisti".