Oasport.it - ATP Finals, il lungo digiuno della Spagna. Il torneo tabù per Rafael Nadal

Domani si alzerà il sipario sulle ATP2024 di Torino: unche vedrà gli otto migliori giocatori dell’anno e un grande favorito, ossia Jannik Sinner. Mai un italiano aveva alzato l’asticella come ha fatto lo scorso anno l’altoatesino, arrivando fino alla finale. Quest’anno parte favorito e proverà a vincere il titolo e sarebbe una prima volta assoluta per un giocatore italiano.Unche vede uninvece per quanto riguarda la: l’epopea di Rafanon ha consegnato nessun titolo di maestro dell’anno a un giocatore iberico. Un titolo che manca addirittura da 26 anni quando a vincere nel 1998 fu Alex Corretja nel derby contro Carlos Moyà ad Hannover. L’altro a trionfare fu Manuel Orantes nel 1976 a Houston.che è sempre stato stregato a: le condizioni veloci indoor non si sono mai particolarmente sposate con il tennis del maiorchino e soprattutto spesso il mancino di Manacor arrivava in fondo alla stagione spompato e non pieno di energie dopo le fatiche dei mesi precedenti.