Al via la retrospettiva sul cinema di Paolo Benvenuti

Torna in sala al Cineclub pisano "all’Arsenale", ladedicata aldi, che questa volta si concentra sulle prime opere del regista, sceneggiatore, produttoretografico pisano, uno dei soci fondatori dell’Arsenale. In sala 3 film di successo restaurati. Lunedì 11 novembre alle 20.30 "Tiburzi" rievoca gli ultimi giorni di vita dell’omonimo brigante ed è basato su fatti rigorosamente autentici. In "Confortorio" ambientato nel 1736, lunedì 18 novembre alle 20.30, due uomini hanno commesso un furto e devono essere giustiziati. Padri confortatori tenteranno con fatica di condurli, nella loro ottica, al cristianesimo. Con "Il bacio di Giuda" (lunedì 25 novembre alle 20.30),filma gli ultimi giorni di vita di Cristo, attingendo anche ai Vangeli apocrifi e spostando l’attenzione sul ruolo di Giuda.