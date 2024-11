Anteprima24.it - Truffa anziani rubando 300mila euro in denaro e monili, arrestato

Tempo di lettura: 2 minutiUn 46enne napoletano che avevato una coppia dia Padova, sottraendo lorotra, è statoa Roma, a bordo di un treno diretto a Napoli, grazie ad un’operazione congiunta della squadra mobile della Questura di Padova e del compartimento Polfer del Lazio. La tecnica utilizzata dal malvivente, e da un complice, era il classico raggiro del “falso incidente ad un familiare”, in questo caso architettato in due fasi: una prima telefonata all’anziano per un inesistente reato collegato ad una vettura a lui intestata, con cui l’avevano convinto a recarsi subito al comando dei Carabinieri; una seconda chiamata, quando la moglie era rimasta sola in casa, per dirle che il figlio era statoe che serviva pagare subito una cauzione, attendendo che un fantomatico incaricato del Tribunale passasse per casa a ritiraree gioielli per un valore di