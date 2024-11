Torta brownie golosissima | la ricetta facile e veloce più che una torta un cioccolatino!

Leggi l'articolo completo su Donnaup.it

browinie: la!Oggi voglio mostrarvi ladella, la, una fetta tira l’altra e crea dipendenza! Vi consiglio vivamente di mangiarla una volta ogni tanto. Il suo gusto è una vera goduria per il palato.Questasomiglia vagamente ai cookies americani, ma la comodità è che l’impasto va messo in una teglia, l’unico pericolo e che non si finirebbe mai di mangiarla! Ai bordi è quasi croccante mentre al centro regala un cuore cremoso.Vi lascio gli ingredienti ed il procedimento.: la!Per questaci serviranno questi ingredienti:225 grammi di burro300 grammi di farina per dolci190 grammi di zucchero di canna2 uova1 cucchiaino di estratto di vaniglia1 cucchiaino di bicarbonato250 grammi di gocce di cioccolatoProcedimento:In una terrina capiente mettiamo il burro e lo zucchero di canna, amalgamiamo bene i due ingredienti e poi aggiungiamo le uova e l’estratto di vaniglia aiutandoci con uno sbattitore.