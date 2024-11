Ilfattoquotidiano.it - Stupro di gruppo a Palermo, condannati anche i sei imputati maggiorenni con pene fino a 7 anni

È arrivata la sentenza per lodiavvenuto ache indignò l’opinione pubblica la scorsa estate. I giudici hanno condannato i sei. Il tribunale diha condannato a 7di carcere quattro, un quinto imputato ha avuto 6e 4 mesi; il sesto 4e 8 mesi. A 7sono statiAngelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia ed Elio Arnao. Seie 4 mesi ha avuto Cristian Barone e 4 e 8 mesi Samuele La Grassa.Le scuse – “Devo essere giudicato per quel che ho fatto, non per ciò che non ho fatto” aveva detto ai giudici diChristian Barone durante le dichiarazioni spontanee prima che il tribunale si ritirasse in camera di consiglio. L’imputato aveva chiesto scusa per non aver aiutato la vittima la notte della violenza chiedendo una sentenza giusta.